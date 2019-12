Elshof (LTO): "Voorzichtig zijn met de credits die we hebben"

Afspraken over drie belangrijke zaken

Omrop Fryslân-verslaggever Gerrit de Boer over de afspraken die het collectief gemaakt heeft met minister Schouten: "Ze hebben drie belangrijke dingen vastgelegd, zoals het algemene pardon voor melders. Daarnaast zijn de vergunningen voor het beweiden en bemesten van de baan en de koppeling van stikstof met fosfaat wordt losgelaten."

Pardon voor de melders

Over het pardon voor de melders: "Boeren die niet in de buurt van een natuurgebied wonen en dus niet verantwoordelijk zijn voor een grote neerslag van stikstof in de natuur, hadden voor het afschaffen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in mei, geen vergunning nodig voor hun stikstofuitstoot. Een melding was genoeg." Dat veranderde in mei na een uitspraak van de Raad van State, die de PAS afschafte. "Toen waren de boeren eigenlijk illegaal bezig. De minister heeft al deze boeren nu een vergunning gegeven. In totaal gaat het om 3.300 melders."

Beweiden en bemesten

Boeren hoeven ook geen vergunning aan te vragen voor het uitrijden van mest of gier. Ook niet wanneer ze de koeien in de wei doen. "Dat was eerst wel de bedoeling", zegt Gerrit de Boer. "Maar dat voorstel is nu van tafel."

Keppeling stikstof oan fosfaat

Tot slot dus ook nog een koppeling van stikstof aan fosfaat. "Wat dat betreft waren boeren bang dat ze bij de inname van stikstofruimte op hun boerderij ook de fosfaatrechten zouden kwijtraken", legt hij uit. "Die rechten zijn geld waard en worden volop verhandeld. Dat zou de boeren dus veel geld kosten. De koppeling komt er nu niet."

Naast deze afspraken zou een regionale drempelwaarde voor stikstofuitstoot goed zijn voor Friesland, volgens Elshof. "Dan is er meer ruimte voor ontwikkeling. Hier is het anders dan in de Randstad, we hebben meer groen en minder dijken en industrie."