VIDEO: IepenUP Live met een echte Liwwadder kerstavond

"Maar het blijft spannend", vertelde Hanneke Hooghiemstra van de actievoerders woensdagavond in IepenUP live. De Burgumers willen graag dat het uitgeprocedeerde gezin in Nederland kan blijven. "Het gaat hier om moslims die zich tot het christendom hebben bekeerd. Als ze naar Afghanistan terug moeten, worden ze in de gevangenis gezet en wacht hun de dood. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren," zei Hooghiemstra.

De boodschap paste voortreffelijk in de kerstgedachte van IepenUP live. Naast de verschillende artiesten die hun levenslied in het Liwwadders lieten horen, kreeg Melvin van Eldik met een levendig Kerstverhaal in de Leeuwarder stadstaal het publiek in zijn greep houden.

Vrijdag is IepenUP live nog een keer terug met alle aandacht voor de Fryske Popawards 2019. Voor de eerste keer worden deze onderscheidingen in de Friese popmuziek bekendgemaakt in de uitzending van IepenUP in samenwerking met Omrop Fryslân.

Categorieën

Traditiegetrouw worden ook dit jaar in vier categorieën prijzen gegeven. Het gaat daarbij om een prijs voor aanstormend talent, de Talent Award, de Bernlef Prijs voor de muzikale act die van positieve invloed op de Friese taal is geweest, de Friese Popprijs voor de beste Friese muziek en popformatie in Fryslân en de Publieksprijs, waar het Friese publiek voor kan stemmen.

Stemtool

Voor de Publieksprijs heeft Omrop Fryslân een stemtool gerealiseerd waar het Friese publiek een voorkeursstem uit mag brengen. Die poll is vrijdag 13 december gepresenteerd in het programma Noardewyn Live. Sinds dat moment kan ook gestemd worden Omropfryslan.nl/popawards. De genomineerden voor de Publieksprijs zijn: Deepgroves, Atmoran, Psy-fi, Simmerdeis, Into the Grave, Promised Land, Dokk'em Open Air, Sjoerd ensa, Noardewyn Live en 3VOOR12/Friesland.

De genomineerden voor de Talent Award zijn: Boaz, Ganos Lal en Noorderlicht. De genomineerden voor de Bernlefprijs: Liet, Sjoerd ensa en Wiebe Kaspers en 'last but not least', de genomineerden voor de Friese Popprijs: Esther de Jong, Homesick en Magnificance.

De uitreiking van de Friese Popawards worden op vrijdag 20 december van 20.00 uur af gehouden in het café van poppodium Neushoorn in leeuwarden en is live te volgen via Omropfryslan.nl, de Omrop-app en de Facebookpagina's van IepenUP en Omrop Fryslân. De presentatie is in handen van Willem de Vries en Marianne Klijnstra.