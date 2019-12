Drugslabverdachte uit Triemen op vrije voeten

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat de productie van amfetamine (speed) medio 2019 begonnen is. Bij de ontmanteling van het drugslab is ongeveer 80 liter 'eindproduct' ontdekt. Die hoeveelheid heeft een straatwaarde van 80.000 euro. In het lab aan de Ceresweg kon naar schatting 300 kilo amfetamine per week worden gemaakt.

De politie deed vorige week dinsdag een inval bij het drugslab in Leeuwarden.Tegelijkertijd werden in Trieme en Zwolle ook invallen gedaan. In totaal zijn vijf panden doorzocht.