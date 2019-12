Onderzoek naar geluidsoverlast, anders mag rondweg Warns niet aangelegd worden

De rondweg komt in enkele gevallen op 20 of 30 meter vanaf de huizen te liggen. Mocht de geluidsbelasting toch te hoog zijn, dan moeten er maatregels worden genomen. Stil asfalt zou dan een optie zijn.

De uitspraak is een meevaller voor de tegenstanders van het huidige tracé van de geplande rondweg. De zaak is aangespannen door twee inwoners van het dorp die tegen de rondweg in de huidige plannen zijn. Ze zeggen dat de helft van het aantal inwoners van Warns achter hen staat. De twee hadden liever gezien dat de rondweg zou worden aangelegd in een grote boog om het dorp heen, zoals in de oudere plannen.

Als de gemeente het onderzoek naar het lawaai en de milieubelasting van de rondweg uitgevoerd heeft, kan de rondweg in principe worden aangelegd.