Keramiekmuseum Leeuwarden genomineerd voor Europese prijs

It Anne Frank-huis en het Tropenmuseum, beide in Amsterdam, het Teylers Museum in Haarlem en het Bizarium in Sluis (Zeeland) zijn de andere Nederlandse kanshebbers.

De European Museum of the Year Award van het European Museum Forum is bedoeld voor musea die de afgelopen drie haar gemoderniseerd of uitgebreid zijn, of musea die niet ouder zijn dan drie jaar. Het Princessehof heropende in december 2017 met een nieuwe vaste expositie, een nieuwe entree, dito winkel, theesalon en tuin. De winnaar wordt op 2 mei 2020 bekendgemaakt in de stad Cardiff in Wales. Daar houdt het Europese museumforum zijn jaarlijkse conferentie .