Antoinette de Jong: "Die blik in mijn ogen is weer terug"

Het gaat nu veel beter met Antoinette. Na een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo kwam ze met meer zelfvertrouwen terug in Fryslân. "Het gaat elke training beter. Ik heb weer die blik in mijn ogen. De juiste focus. Nu zit het bij mij altijd wel goed met de focus. maar het moet wel echt allemaal kloppen."

Op het NK afstanden komt ze in actie op vier afstanden. "Op de 3000 meter maak ik kans om te winnen en op de 1500 meter moet ik erbij zitten. De 5000 meter winnen is erg moeilijk. Er zijn te veel specialisten, maar die afstand is goed voor mijn allround-toernooi. En de 1000 meter vind ik gewoon mooi om te doen."