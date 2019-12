Dijkgraaf Van Erkelens geridderd bij afscheid

Van Erkelens was sinds 2004 dijkgraaf in Fryslân. Op 1 januari gaat hij met pensioen. Hij komt oorspronkelijk uit Winterswijk. Daar was hij ook burgemeester. Na zijn burgemeesterschap was hij elf jaar dijkgraaf in Regge en Dinkel in Overijssel, voordat hij in 2004 dijkgraaf bij Wetterskip Fryslân werd.

Luzette Kroon wordt de opvolger van Van Erkelens. Zij was eerder wethouder in de gemeente Drechterland in Noord-Holland. Kroon was een van de 39 kandidaten om Van Erkelens op te volgen.