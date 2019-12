Heerenveenspits Jens Odgaard mist duel met Heracles

Odgaard mist daardoor de laatste wedstrijd voor de winterstop. Heerenveen speelt een belangrijke wedstrijd in de strijd in de subtop tegen Heracles. Heerenveen staat nu zevende, Heracles staat negende en heeft maar twee punten minder.

Wie Odgaard zal vervangen, is nog niet bekend. Heerenveen wil in de winter een nieuwe spits aantrekken, maar een echte spits heeft Heerenveen niet. Trainer Johnny Jansen heeft eerder al eens aangegeven dat Alen Halilovic ook in de spits kan. Chidera Ejuke heeft echter ook al eens kort in de spits gespeeld. Als dat gebeurt, is de kans groot dat Anders Dreyer meedoet.