Cambuur 'beschadigd' aan de aftrap tegen Feyenoord

Niet op het beste moment

De bekerwedstrijd tegen Feyenoord komt voor Cambuur niet op het beste moment. Zondag staat nog de belangrijke competitiewedstrijd uit tegen Excelsior op het programma. En de competitie is voor de Leeuwarders belangrijker dan het bekertoernooi.

Henk de Jong: "Ja, Excelsior is belangrijker, maar we gaan er vol voor. Ik wil goed spelen. Wij moeten lef en donder hebben." Ook het publiek - het stadion is volledig uitverkocht - speelt volgens de Cambuurtrainer weer een belangrijke rol. "Wij hebben de hulp nodig van het publiek. Dat moeten we achter ons zien te krijgen, dan is het hier net de kleine Kuip. Ik heb er zin in."

Delano Ladan staat donderdag in de basis: