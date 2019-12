Fries Verzetsmuseum heeft nieuwe jonge conservator (29)

Het Fries Verzetsmuseum heeft een nieuwe conservator benoemd. Vanaf 1 februari 2020 is Marre Faber-Sloots (29) werkzaam in deze functie. Faber-Sloots is op dit moment communicatiemedewerker en projectleider bij Tresoar. Daar doet ze regelmatig projecten die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.