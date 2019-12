Gemeente hoeft mestvergister Hantumhuizen niet stil te leggen

Hoewel de gemeente in eerste instantie een aantal dwangsommen opgelegd had aan het bedrijf, werden die ook weer ingetrokken. Dat deed de gemeente nadat de mestvergister een nieuwe aanvraag voor een vergunning had ingediend.

Rechtszaak

Een familie uit het dorp had een rechtszaak aangespannen, omdat de vergister veel stankoverlast gaf in het dorp. Volgens hen is er nog steeds iets mis, maar daar deed de Raad van State geen uitspraak over. Na aanpassingen van het bedrijf aan de vergister zou het met de stankoverlast afgelopen moeten zijn. Of dat zo is, moet nog blijken.