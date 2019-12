Tweede Kamer: betere voorbereiding op rampen en kosten verhalen bij reder MSC Zoe

De vissers hebben een speciaal project opgezet 'Fishing for Litter', om afval uit zee op te vissen en in te leveren. De Tweede Kamer vindt dat de kosten voor dat project ook volgend jaar gedekt moeten worden en dat de rederij van MSC Zoe op moet draaien voor de kosten. Verder is ook een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de schade op de lange termijn aan het Waddengebied.

Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks is blij met het besluit, omdat er nog steeds rommel van het containerschip te vinden is. "Zolang de stranden van Terschelling nog vol liggen met die kleine plastic bolletjes, is de ramp nog gaande."

Reder moet betalen

De vissers moeten ook beslist betrokken blijven bij het opruimen, zegt Kröger, en dat de kosten daarvoor gedeclareerd worden bij de reder. "Wat ons betreft is het echt cruciaal dat het duidelijk is dat de reder die kosten moet dragen. De vervuiler betaalt."

Op korte termijn komen er verschillende deskundigen bij elkaar op Terschelling om te praten over de problematiek van de plastic korrels op de stranden. Kröger: "Dat vuil moet opgeruimd worden en we moeten ons voorbereiden op de toekomst. Die plastic ramp, daar waren we niet op voorbereid. We moeten echt zorgen dat we dit nooit meer zo laten gebeuren."