Súdwest-Fryslân knoeide met bestemmingsplan groenstrook Parrega

Volgens de Raad van State mag De Jong het perceel gebruiken als hij er voor zorgt dat zijn vrachtwagens niet vanaf de weg zichtbaar zijn. Dat mag ook met een haag of een klimopschutting.

Waar de verplichting van een groene strook van vijf meter vandaan komt, is onduidelijk, blijkt uit de uitspraak. Zo staat er niets over zo'n strook in het besluit van de gemeenteraad, maar werd er wel over geschreven in het bestemmingsplan. Mogelijk is de verplichting er later in gezet, en dat mag niet.

Daarom schrapt de Raad de verplichting nu uit het plan. Hiermee houdt De Jong veel meer terrein over, waar hij zijn vrachtwagens kwijt kan.