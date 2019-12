De Fryske Marren te laat met bezwaren tegen gaswinning

De Raad verklaarde de bezwaren en beroepen van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren niet-ontvankelijk. De Raad is het eens met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de gemeente genoeg tijd heeft gekregen om bezwaar te maken.

De vergunningen zijn in september 2017 door de minister verleend aan energiewinbedrijf Vermilion. De publicaties daarvan waren binnen de wettelijke termijn in de Staatscourant gepubliceerd. Dat in de advertenties niet duidelijk stond dat het hier om grond in De Fryske Marren ging, is geen reden om de late bezwaren alsnog te behandelen.

Met de vergunningen, die nu niet meer kunnen worden teruggedraaid, kan Vermilion nog drie tot vijf jaar langer naar aardgas zoeken dan dat in eerdere vergunningen stond.