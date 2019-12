GGZ Fryslân wil stigma op psychose wegnemen met inloopavond in Leeuwarden

De avond werd georganiseerd door het VIP-team (Vroegtijdige Interventie Psychose) van GGZ Fryslân. Dit team is opgezet voor jongeren die voor het eerst een psychose hebben of gehad hebben. Een psychose is niet alleen een groot probleem voor de patiënt, maar vaak ook voor de omgeving. Het herkennen van een psychose is al lastig, er mee omgaan is nog zwaarder, zo bleek tijdens de inloopavond.

Het doel is dan ook dat mensen hun verhalen kunnen delen en dat ze weten dat er perspectief op beter is. "Het is vooral belangrijk dat mensen weten dat het best vaak voorkomt en dat de prognose ook heel gunstig is", zegt Nynke Boonstra fan het VIP-team.

Wat is een psychose?

Volgens GGZ Fryslân bestaat er nog veel onduidelijkheid over wat een psychose is en wat het betekent voor patiënten, familie, vrienden en kennissen. "Een psychose is eigenlijk dat iemand het contact met de realiteit verliest", legt Boonstra uit. "Dat kan op allerlei verschillende manieren zijn en in verschillende gradaties."

Er hangt een heel groot stigma rond psychoses, zegt Boonstra. "De maatschappij heeft veel vooroordelen en dat zit eigenlijk overal in. Iemand die een psychose heeft meegemaakt, mag een half jaar niet autorijden, terwijl het niets over zijn rijkwaliteiten zegt. Dat is hoe onze wetgeving in elkaar zit. Dat is eigenlijk een stigma, discriminatie."