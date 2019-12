In 2020 ruimer visquotum voor tong en schol

Het quotum voor schol is met 17 procent omhooggegaan, terwijl dat voor tong zelfs met 40 procent is gegroeid. Daarentegen is het vangstquotum voor kabeljauw met 50 procent naar beneden gebracht.

"Voor de Nederlandse vloot zijn wij zeer tevreden met het vastgestelde resultaat binnen de mogelijkheden die er zijn", zegt Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. Volgens Nooitgedagt is de explosieve groei van de tong en schol een belangrijk duwtje in de rug voor de Noordzeevissers, die het in deze periode moeilijk hebben. Bijvoorbeeld het totaalverbod op de pulsvisserij, een toename van windmolenparken op de Noordzee en de Brexit zit de vissers negatief in het vaarwater.