CBS: Ook in Fryslân daling in het aantal winkels

Het zijn met name voedingsspeciaalzaken als de groenteboer en de slager, waar een daling is te zien. Van bijvoorbeeld webwinkels en tankstations zijn er juist meer bij gekomen in Fryslân.

In Zeeuws-Vlaanderen in de provincie Zeeland zijn er per 1.000 inwoners de meeste winkels te vinden, in Flevoland is dat aantal het kleinst.