LIVEBLOG: Boeren voeren actie in Fryslân; trekkers op vele plekken

Boerin en politicus Nynke Koopmans is ook bij de boeren bij E10. "Dit is een spontane actie, want de rechter heeft de acties verboden. Maar het zit veel dieper. Er is geen akkoord bereikt, dat is fake news, het is gewoon zo naar buiten gebracht om acties te voorkomen. De politici zeggen van alles, maar het klopt niet. Boeren zijn niet onnozel, ze kunnen gewoon lezen. Minister Schouten praat voor haar beurt."

Met de actie hoopt ze te bereiken dat de cijfers over stikstof op tafel komen. "Zolang het nodig is, gaan we door. Als het nodig is, breng ik de boeren dekentjes."