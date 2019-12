LIVEBLOG: Boeren voeren actie; drukte op de Friese wegen loopt terug

Op de Tesselschadestraat in Leeuwarden is de politie aanwezig, maar die grijpt niet in. Ze zijn in overleg met de boeren en de bouwers over dat één rijstrook voor de hulpdiensten open moeten blijven. Daar wordt over gesproken, de boeren zeggen dat ze wel aan de kant gaan als er een ambulance aankomt, maar de politie vindt dat de ambulance er altijd snel langs moet kunnen. Volgens verslaggever Onno Falkena is de sfeer gemoedelijk, maar de boeren zijn duidelijk in hun boodschap: 'zonder boer geen voer'.