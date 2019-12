Boeren voeren actie: met trekkers onderweg naar Leeuwarden

"Ze zeiden: smeer maar brood voor de hele dag, want je bent voor het eten niet thuis", zei een van de boeren bij E10. Volgens een andere boer kan het zelfs nog wel langer duren. "We gaan door tot kerstavond als we ons gelijk niet krijgen. We moeten een statement maken. Het akkoord heeft de LTO er doorheen gedrukt, de boeren hebben geen handtekening gezet."

Landelijk komen de boeren ook in actie. "In Den Haag was daar gisteravond al een voorproefje van te zien. Jullie kunnen je er maar op voorbereiden."

Andere verzamelplaatsen zouden Thialf, Burgum, Jubbegea en Hitzum zijn.