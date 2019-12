Steenmarterproef bij Aldeboarn succesvol: meer kuikens overleven

Er zijn in het gebied dan ook meer grutto- en kievitskuikens uit het ei gekomen. In vergelijking met de twee jaar daarvoor kwamen er meer nesten uit: 74 procent tegen 39 procent in 2017. Volgens gedeputeerde Johannes Kramer draagt het bij aan de bescherming van de weidevogels.

Proef uitbreiden

De provincie is vanwege dit succes van plan de proef in 202 uit te breiden naar nog zeven andere locaties. Daarnaast stelt de provincie vijftig wildcamera's beschikbaar om nesten in de gaten te houden.