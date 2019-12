Zwemelfstedentochten hopen dat er geen problemen door politiekrapte komen

"We hebben de aanvraag begin december gedaan, maar ik kan me heel goed voorstellen dat de burgemeester daarvan nog niet op de hoogte is," zeit Van der Weijden. Marianne Faber, de vrouw van Stefan van der Pal: "In januari wordt de vergunning voor onze tocht aangevraagd."

Veiligheid

Evenementen hebben tegenwoordig ook veel verantwoordelijkheid wat de veiligheid betreft, daarom kijkt Van der Weijden ook niet meteen problemen op dat gebied. "Mensen zagen mij zwemmen, maar zagen niet dat de organisatie constant om het evenement heen zich bezig moest houden met veiligheids- en verkeersplannen. Daar zijn wij dus als organisatie ook verantwoordelijk voor en kunnen we in ieder geval op dat vlak de politie ontlasten."

Politie ontlasten

De vrouw van Stefan van der Pal ziet ook nog andere mogelijkheden om de politie te ontlasten. "In de begroting hebben we een extra pot voor veiligheid opgenomen. Van daar uit zijn we aan het kijken hoe we het verder in zullen vullen. We zijn wat de organisatie betreft aan het kijken naar de start- en finish-locatie, wat zijn daar goede plekken voor, waar hebben we de meeste ruimte, waar hoeven de minste wegens afgesloten te worden en waar heeft de stad er het minst last van?" Zo willen beide partijen zich voor de volle honderd procent inzetten om de politie te ontlasten.

Het zijn vooral commerciële partijen die de plannen maken en uitvoeren. Deze partijen worden bekostigd uit partner- en sponsorgelden. Daar kiest zowel de Van Der Weijden Foundation als de organisatie van de tocht van Van der Pal voor. Zo kunnen de donaties voor de volle 100 procent voor onderzoeken in worden gezet. beide organisaties onderhouden contact met de gemeente.