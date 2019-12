Debuut voor Doan Van Hau: "Ik doe mijn best mensen niet teleur te stellen"

De Vietnamese linksback kwam twee minuten voor tijd in het veld. Hij kreeg in de extra tijd een gele kaart voor een overtreding. Salesmanager Martin Koopman vroeg enkele weken geleden om Van Hau op te stellen.

'Wij willen Doan zien!'

Het publiek in Heerenveen liet weten dat men Van Hau graag op het veld wilde zien. Er werd gezongen: "Wij willen Doan zien!" Van Hau verklaarde daarover: "Ik zat natuurlijk op de bank, toen hoorde ik duidelijk mijn naam. Het duurde even voor ik het veld op mocht. Daarom voelde ik me wat verdrietig. Maar toen ik het veld op mocht voelde ik mij erg blij."

Volgens hem zijn er veel mensen in Vietnam die hem volgen. "Iedereen in Vietnam steunt mij bij Heerenveen en men is hartstikke blij dat ik vandaag mijn debuut mag maken. Ik doe mijn uiterste best om de mensen nog blijer te maken en de mensen niet teleur te stellen."

Als hij wat vaker wedstrijden mag spelen zou de kans groter worden dat een Vietnamese sponsor een overstap wil maken om mogelijk sponsor voor SC Heerenveen te worden, denkt Van Hau. Hij is de eerste Vietnamese speler in de eredivisie. "Ik ben erg blij dat ik vandaag mijn debuut mocht maken, ik heb hopelijk de eerste stap gezet om meerder Vietnamese voetballers in de eredivisie te krijgen. Daar ga ik mijn best voor doen."