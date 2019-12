Akkoord over stikstofmaatregelen: desondanks acties woensdag

In het akkoord zijn veel maatregelen opgenomen die het kabinet al eerder naar buiten heeft gebracht. In het akkoord staat der er geen sprake is van 'generieke' kramp. Boeren worden ook niet gedwongen om met hun bedrijf te stoppen. Verder is afgesproken dat drempelvoorwaarden voor stikstof regionaal geregeld worden en dat er minder eiwit in het veevoer moet komen.

Gisteren hadden leden van het collectief een ontbijt met premier Rutte en landbouwminister Schouten nadat boeren hadden geklaagd over de opstelling van het kabinet. De onderhandelingen gingen moeizaam. Dat was een van de redenen voor boeren om de acties van morgen aan te kondigen.

Door de uitspraak van de rechter vandaag is een deel van de acties afgezegd maar er zijn nog veel boeren die van plan zijn te protesteren. Zo stonden er vanavond tientallen tractoren op het Binnenhof. Actiegroep Farmers Defence Force heeft haar handen van deze acties af getrokken.

Farmers Defence Force: nog niet akkoord

De actiegroep Farmers Defence Force geeft in een brief aan nog niet akkoord te zijn. Volgens de groep is de informatie niet volledig en niet actueel. Het artikel van Nieuwe Oogst zou niet goed in elkaar steken: een deel van de afspraken is nog veranderd en over een aantal belangrijke details zou nog geen overeenkomst zijn. Volgens Farmers Defence Force zijn de afspraken over het naar buiten brengen geschonden. Volgens de actiegroep moeten boeren dus 'druk uit blijven oefenen'.

Woensdag 6.00 uur verzamelen

Woensdagochtend verzamelen de boeren in de provincie zich op diverse locaties, om waarschijnlijk toch actie te voeren. Wat de acties gaan inhouden was dinsdagavond nog niet bekend.