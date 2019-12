Opnieuw docent op non-actief vanwege niet-gewenst contact tussen docent en leerling

De school heeft aangegeven flink geschrokken te zijn en dat het extern uitgevoerde onderzoek doorgezet wordt, in goed overleg met de Onderwijsinspectie. De school wil de onderste steen boven krijgen, zo schrijft men in een verklaring. Door het onderzoek is er een melding gekomen van een tweede mogelijk voorval. De twee leerlingen waar het om gaat zitten tegenwoordig niet meer op de school.

Voorzitter Joost Visser van het College van bestuur van CVO Noord-Fryslân, de vereniging voor christelijk onderwijs: "Wij zijn bezorgd over de impact voor de directbetrokkenen en de onrust die dit teweeg brengt in de school. Wij zijn ook vastbesloten de onderste steen boven te halen. De veiligheid van onze leerlingen staat namelijk voorop".

Professionele begeleiding

De leerlingen van de school worden woensdag door hun docenten en mentoren nader op de hoogte gesteld. Er is professionele begeleiding en steun beschikbaar voor eenieder. 's Avonds is er in de school ruimte voor ouders om er over te praten en om vragen te stellen tijdens een speciale inloopavond.