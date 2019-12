Heerenveen bekert verder na winst op armzalig Roda JC

Al in de eerste minuut kwam Heerenveen dichtbij een goal. Een lange bal kwam bij Joey Veerman. Hij schoot maar keeper Radomir Novakovic kon het schot houden. In de minuten daarna stopte hij ook schoten van Mitchell van Bergen en Hichaim Faik en een kopbal van Ricardo van Rhijn.

Zo ging het de hele eerste helft door. Heerenveen bleef aanvallen en kwam tot veel kansen, maar wist de bal niet achter de keeper van Roda te krijgen. Ook de paal stond een paar keer in de weg. Ibrahim Dresevic was met een vrije trap van grote afstand dichtbij, maar die bal ging net naast.

Toch nog raak

Net voor rust was het dan eindelijk raak. Chidera Ejuke speelde verdediger Roshon van Eijma uit en gaf de bal voor op Van Bergen, die van dichtbij scoorde.

De eerste doelkans voor Roda kwam pas in de tweede helft, toen een hoekschop over werd gekopt. Even later ging ook een schot van Croux over. Daarna was het weer aan Heerenveen. Joey Veerman draaide zich vrij en plaatste de bal in de verre hoek: 2-0. Het was het eerste doelpunt in dienst van Heerenveen van de Volendammer.

Zowel Heerenveen als Roda kregen daarna nog kansjes, maar een doelpunt zat er niet meer in. Zo gaat Heerenveen dus door naar de volgende beker van de KNVB Beker.

Van Hau

Net voor tijd maakte Doan Van Hau zijn debuut. Na de vorige bekerwedstrijd vroeg salesmanager Koopman aan trainer Johnny Jansen om de Vietnamees speeltijd te geven. Van Hau kreeg in de extra tijd nog een gele kaart.