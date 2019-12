VVV Joure probeert zuidwesten van Fryslân in een Songfestivalfilmpje te krijgen

"Het zou toch prachtig mooi zijn als wij al die mensen die naar het Songfestival kijken zuidwest-Fryslân kunnen laten zien," zegt Grietje Hoekstra van de VVV. "Ik zag het op televisie voorbijkomen en ik dacht: dit is een kans, hier moeten we op inhaken. Daar kijken wel 180 miljoen mensen naar, een prachtig publiek om onze regio te promoten."

Wat is dan het plan? 'Wij willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen in het zuidwest-Fryslân oproepen om ervaringen naar het Songfestival in te sturen, zodat de organisatie bijna niet kan kiezen uit wat er allemaal in het zuidwesten van Fryslân te doen is. Mensen kunnen van alles inleveren. In zuidwest-Fryslân kun je met een koe knuffelen, meezingen met een koor in Hindeloopen of het skûtsjesilen. Noem het maar op."

Volgens Hoekstra kan het zuidwesten representatief zijn voor de hele provincie. 'Wij vragen mensen zelf ook om zich op te geven, in de hoeveelheid en de uiteenlopende dingen zit onze kracht," zegt ze.