Afghaans gezin uit Burgum vrijgelaten in afwachting van proces

Het gezin wordt woensdag vrijgelaten. Hanneke Hooghiemstra van ChristenUnie Tytsjerksteradiel is er blij met de beslissing. 'Wij zijn er erg blij mee en dankbaar voor." Ze heeft het nieuws gehoord van de advocaat. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) regelen het nu verder.

Waar opgevangen?

Het is nog niet zeker of het gezin terug naar Burgum gaat, of vooralsnog ergens anders wordt opgevangen. "Wij hopen wel dat ze terug naar Burgum mogen, maar het gebeurt wel vaak dat zij dan ergens anders geplaatst worden," zegt Hooghiemstra. "De druk is er nu even af, ze hoeven de kerstdagen in ieder geval niet in gevangenschap door te brengen."

Of de vrijlating te maken heeft met de 'wake' in Zeist weet Hooghiemstra niet, maar: "Het kon geen kwaad, het was in ieder geval voor het gezin zelf mooi dat er aan hun gedacht werd."

De ouders en kinderen uit Afghanistan zijn bekeerd tot het christendom, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelooft hun verhaal niet. Daarom dreigt de familie teruggestuurd te worden. Het gezin komt niet in aanmerking voor het kinderpardon.