Voor het eerst meer dan 300.000 banen in Fryslân

In het register wordt er onderscheid gemaakt tussen grote banen (van minimaal 15 uren per week) en kleine banen (minder dan 15 uren per week). In de provincie zijn 241.350 grote banen, daar staan 60.970 kleine banen tegenover. In 2019 zijn er 4100 meer grote banen bijgekomen, het aantal kleine banen nam met 580 af.

De groei van 3.525 banen komt voor een derde deel uit nieuwe eenmanszaken. Die groep is met 1.180 toegenomen, tot 42.070 eenmanszaken. Het aantal vestiging met personeel zorgde voor een groei van 2.345 banen.

Aantal banen in de gemeenten groeit

In de helft van de Friese gemeenten, 9 van de 18, is het aantal banen tussen de peildatums 1 april 2018 en 1 april 2019 toegenomen. De gemeente Heerenveen groeide met 4,3 procent relatief het sterkst. De banen in de gemeenten Leeuwarden, Harlingen, Schiermonnikoog, Noardeast-Fryslân en Ooststellingwerf namen toe met ongeveer 2 procent. In de gemeente Waadhoeke gingen 440 banen verloren, een krimp van meer dan 2,5 procent. Het aantal banen in Smallingerland groeide met zo'n 1,2 procent, in Súdwest Fryslân bleef het aantal banen zo goed als gelijk.,