VIDEO: Een dag boordevol nieuws voor boeren

Het is een dag vol met nieuws dat met de boeren te maken heeft. De protestacties van Farmers Defence Force (FDF) bij distributiecentra mogen niet doorgaan van de rechter. FDF roept ook op om geen actie te voeren, vanwege een hoge dwangsom van 100.000 euro. LTO Noord staat achter de uitspraak van de rechter. Daarnaast is dinsdag ook het voorstel voor de stikstofwet behandeld in Den Haag en is Wetterskip Fryslân akkoord gegaan met de tariefsverhogingen.