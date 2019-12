Verhoging tarieven Wetterskip gaat definitief door

De boeren zijn tegen de plannen van het waterschap om de tarieven flink te verhogen. Agrarische bedrijven krijgen in 2020 mgoelijk te maken met een lastenverhoging van 15,3 procent. Dat is een forse verhoging maar de boeren zijn niet de enigen die meer gaan betalen. Een huishouding met een koopwoning betaalt volgend jaar 8 procent meer en een MKB bedrijf met minder grond dan een boer 6 procent meer. Iedereen moet dus meer betalen.

Geldzorgen

De geldzorgen en ook de uitdagingen bij Wetterskip Fryslân zijn groot. Het waterschap draait mete een structureel verlies. Voor 2019 werd rekening gehouden met een verlies van 5 miljoen maar door meerdere tegenvallers liepen de verliezen op tot ongeveer 9 miljoen euro.

Droge voeten

Het waterschap staat voor grote uitdagingen. De zeekering wordt verhoogd, in project van een paar honderd miljoen euro. Wetterskip Fryslân is een waterschap van de grote getallen. De zeekering wordt verhoogd, een project van een paar honder miljoen euro. Er zijn 838 gemalen in Fryslân en 8.200 peilvakken. Daarop bezuinigen kan niet zomaar want alle gemalen en peilvakken moeten worden beheerd. Boeren én burgers hebben daar groot belang bij want dat bepaalt of we droge voeten houden of niet.