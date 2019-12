Nieuwe Friese Bijbelvertaling: "Het is een puzzel die je maakt"

Friezen en de kerk

De Bijbel is in vele talen vertaald, maar niet zo vaak in het Fries. De reden daarvan is dat volgens Kooistra de Friese taal en de kerk niet zo'n gelukkig huwelijk vormen. "Veel mensen in Fryslân spreken Fries, maar wanneer ze in de kerk komen, schakelen ze over op het Nederlands. Hoe dat kan, is me een raadsel. Maar daardoor loopt het Fries wel een achterstand op. En dan krijg je dus dat een vertaling meer dan veertig jaar op zich laat wachten. "