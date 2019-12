Sven Kramer: "Het is stabiel, maar niet goed stabiel"

Wanneer ben je tevreden na dit NK?

Als ik een stabiele 1500 en 5000 meter rijd.

Wanneer is dat?

Als ik me plaats, al klinkt dat wat gek uit mijn mond. Maar ik wil me vooral plaatsen voor de komende toernooien. Het eerste toernooi is het EK afstanden in Thialf. Dat is de mooiste wedstrijd.

Wat doe je met de 10.000 meter?

Ik wacht het nog even af of ik die afstand rijd. Het hangt ervan af hoe ik me voel.