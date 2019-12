Hoger beroep voor distributiecentra-acties haalt het niet

De uitspraak is in strijd met het grondrecht om te demonstreren en dat is niet acceptabel, vindt advocaat Eric van der Goot van Rotshuizen en Geense in Leeuwarden. Volgens Van der Goot houdt de uitspraak in dat boeren ook niet in de buurt van leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel kunnen rijden. Zelfs een door boeren veroorzaakte file zou al een overtreding zijn van de uitspraak en daar staat een hoge dwangsom op. Farmers Defence Force heeft daarom de acties afgeblazen.

Van der Goot noemt de uitspraak uitzonderlijk omdat het recht van demonstratie in de grondwet staat. "Het gaat heel ver, het komt er op neer dat er in feite geen enkele actie meer mag worden georganiseerd waarbij een lid van het CBL geschaad wordt. Op het moment dat de boeren een file zouden creëren op een snelweg door daar eenvoudigweg overheen te rijden, zou het al mogelijk zijn dat er vrachtwagens die supermarkten bevoorraadden belemmerd worden."

Op sociale media geven boeren aan wel actie te willen voeren en ook heeft stichting Bouw in Verzet de boeren gevraagd zich aan te sluiten bij hun actie. Van der Goot zegt dat Farmers Defence Force niet verantwoordelijk is voor acties van derden.