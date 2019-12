Wolf bij Bakkeveen op de foto gezet

De afgelopen tijd zijn meerdere schapen in de provincie doodgebeten. In een paar gevallen bleek echter dat een hond de dader was, zoals in Wolvega en Slappeterp. Bij Oppenhuizen ging het om vossen. Ook bij Ried, Peins en Kortehemmen zijn schapen doodgebeten of is mogelijk een wolf gezien.

Gedeputeerde Kramer over de wolf

Gedeputeerde Johannes Kramer: "Er is een wolf betrapt met een camera-val, hij is ergens tegenaan gelopen en hij is op de gevoelige plaat gezet. De wolf is onder Bakkeveen aangetroffen. Het is een poos stil geweest, maar de wolf laat zich in Fryslân steeds vaker zien. Als er schapen zijn doodgebeten en er zijn vermoedens dag het wel eens om een wolf zou kunnen gaan, dan wordt er DNA afgenomen. Als blijkt dat het een wolf is, kan de boer een schadevergoeding krijgen."