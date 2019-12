Festivals Leeuwarden geschrapt politiegebrek: organisaties verbijsterd

Het festival Promised Land is voor het eerst gehouden in juni 2014 in recreatiegebied De Groene Ster. De andere festivals zijn Brak in het Park, de Oktoberfesten op het Oldehoofsterkerkshof en het Zaailand, ook is het Tuinfeest in de Prinsentuin van de evenementenkalender gehaald.

Te weinig capaciteit

De gemeente laat weten: "De politie in de gemeente Leeuwarden geeft in 2020 prioriteit aan de inzet in de wijken, en aaneen brede aanpak van ondermijning. Tegelijk is de capaciteit beperkt doordat het Leeuwarder politieteam is teruggebracht tot zijn formatieve sterkte. Hierdoor is er minder politiecapaciteit beschikbaar voor de begeleiding van evenementen." Er is overleg geweest tussen burgemeester, officier van justitie en de politie.

Volgens de gemeente moeten er ook agenten zijn bij demonstraties en landelijke evenementen zoals het Eurovisie Songfestival, de Grand Prix, het EK-voetbalen de Klimaattop. Met name tussen juni en augustus is minder politiecapaciteit.

Politie: dilemma's voorgelegd

Teamchef Cor Reijenga van de politie: "De vraag naar politie is altijd groter dan de sterkte. Wij hebben geprobeerd een balans te vinden, maar wij hebben daarom nu dit voorstel gedaan. Wij proberen altijd in de wijken te zijn, maar wij zijn daar wel eens weggetrokken omdat er andere dingen speelden. Een festival geeft een risico en de burgemeester heeft een keuze gemaakt. Hij hebben onze dilemma's en scenario's aan de 'driehoek' voorgelegd." Er heeft vervolgens overleg plaatsgevonden tussen de burgemeester, officier van justitie en de politie.