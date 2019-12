Meerderheid in Eerste Kamer voor stikstofwet

In de wet staan maatregelen die vooral zijn bedoeld om de bouw vlot te trekken, want die zit nu deels op slot. Die maatregelen gaan bijvoorbeeld om een stikstofregistratiesysteem voor bepaalde categorieën van projecten, om ander voer voor het vee, zodat er minder stikstofuitstoot is.

Eerder ging de Tweede Kamer akkoord met de spoedwet. De Eerste Kamer heeft het laatste woord. Het Friese Eerste Kamerlid Gerben Gerbrandy van de Onafhankelijke Senaatsfractie verwachtte van tevoren al dat het voorstel van de Tweede Kamer overeind zou blijven. De mening overheerst dat er een goede oplossing moet komen voor de lange termijn, al moet er op korte termijn natuurlijk ook iets gebeuren.

De behandeling van de spoedwet in de Eerste Kamer duurt nog de hele dag en de stemming is dinsdagavond.