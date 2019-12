Burgemeester Van Klaveren over verouderde ambtswoning: "Het is één groot tochthol"

Uit onderzoek blijkt dat verduurzaming van het huis aan de Duinweg op het eiland zo'n 700.000 euro zal kosten. Het bouwen van een nieuwe woning zou nog 50.000 euro duurder zijn. De gemeenteraad is er nog niet over uit wat de beste oplossing is.

Het was de bedoeling dat er in de raadsvergadering van maandagavond een besluit zou worden genomen over het huis. Waarnemend burgemeester Gerard van Klaveren had graag gezien dat er nu eens duidelijkheid kwam. Hij woont inmiddels niet meer in het huis, maar in januari zal zijn opvolger, Leo Pieter Stoel, zijn intrek nemen in de ambtswoning.