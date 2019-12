Raad Ameland stemt in met verhoging heffingen voor stacaravans

Het grootste deel van de raad was het hier dus mee eens. De campingeigenaren kunnen nog wel protest aantekenen via de rechter, maar of dat ook gaat gebeuren is niet bekend. Tijdelijk burgemeester Van Klaveren is blij dat het nu eindelijk tot een besluit is gekomen. Er is volgens hem jaren gesproken en geprobeerd om dichter bij elkaar te komen, maar dat lukte niet.