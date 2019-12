Verhuizing Sybrandy's begint mogelijk al in januari

Jaarsma heeft al aardig wat offertes voor de verhuizingen binnen gekregen. En de eerste mensen bellen al om te vragen wanneer de schoolklassen er weer heen kunnen. Het is de bedoeling dat Sybrandy's in april weer open gaat op de nieuwe locatie. Dat zei Jaarsma maandag toen er een zogenaamd addendum werd ondertekend. Daarin staan belangrijke afspraken met de gemeente De Fryske Marren en de natuurclubs in de omgeving.

De Hege Gerzen

Uitbreiding van de Hege Gerzen ligt gevoelig omdat het vlak tegen het IJsselmeer aan ligt. En dan moet het precies. Er is nu op papier gezet hoe het volledige complex beter ingepast kan worden in de omgeving. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de natuur en een beter beheer van de natuur. Dat moet een grotere verscheidenheid aan soorten opleveren.