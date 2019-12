Silke Otten een van de verliezend finalisten in Hollands Next Top Model

Silke Otten was in de eerste aflevering van het programma als eerste door en de jury was erg nieuwsgierig naar het meisje uit Rottum. Zij sprong er uit en het bleek dat zij potentie en veel interesse uit de modellen-industrie had.

De finale is maandag niet live uitgezonden, maar was al eerder opgenomen. "Ik moet me heel lang stilhouden. Maar omdat het zo'n lang seizoen is, hebben ze ervoor gekozen om het alvast op te nemen," zei Silke Otten eerder.