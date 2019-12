Bij deze Friese distributiecentra voeren de boeren woensdag actie

De distributiecentra in Fryslân waar zal worden actiegevoerd, zijn bij de Lidl in Heerenveen, bij de Aldi in Drachten en bij de Poiesz in Sneek. Volgens de NOS zijn de gemeentes ingelicht omdat de demonstraties voorafgaand gemeld moeten worden. De actiegroep verwacht bij elk distributiecentrum zo'n 200 tot 1.500 demonstranten, zo schrijft de groep in de brief aan de gemeentes.