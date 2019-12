Arno Brok: "Fries hoort bij datgene dat kinderen mee moeten krijgen"

Commissaris van de Koning Arno Brok heeft grote zorgen over het Fries in het onderwijs. Uit een rapport van de onderwijsinspectie bleek dat twee derde van de scholen in onze provincie met het vak Fries onder de maat scoort. Brok vindt het jammer dat meer dan de helft - 60 procent - van de leraren in het voortgezet onderwijs geen bevoegdheid voor het vak Fries heeft. Fries hoort bij datgene dat kinderen mee moeten krijgen, net zoals kennis van klimaat en natuur, zegt hij in It Polytburo.