Inkomsten landbouwsector met bijna 1,3 procent erop achteruit

Het gemiddeld inkomen van melkveehouders in 2019 is zo'n 31.000 euro achteruit en dat is 6.500 euro minder dan in 2018. Tussen 2014 en 2018 was het gemiddeld inkomen rond de 37.000 euro. De daling van de inkomens wordt met name veroorzaakt door hogere kosten van voer, gebouwen en machines.

De zuivelopbrengsten gaan een beetje omhoog door een hogere melkproductie per koe, maar de melkprijs ligt één procent lager dan afgelopen jaar. Door hogere prijzen voor voer, lagere veeprijzen en een lagere zuivelopbrengst zakt het inkomen van biologische melkveebedrijven met 8.500 euro naar gemiddeld 28.000 euro.