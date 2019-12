Fries krijgt prominentere rol in meerdere supermarkten

Dat zorgt voor meer klanten en daardoor voor meer omzet. Meerdere supermarkten hebben op de oproep gereageerd. Komende vrijdag gaan de eerste twee open. Het gaat om een supermarkt in Eastermar en één in Damwâld. In beide supermarkten hebben ze de afgelopen weken hard gewerkt aan het 'verfriezen' van de winkel.

Meerwaarde

De supermarkt in Eastermar heeft een belangrijke functie in het dorp en de regio. "Er zijn al jaren veel toeristen die Eastermar een bezoekje brengen", vertelt eigenaar Sjouke Wijnsma. "De meesten van hen vinden de Friese taal erg interessant. Jammer genoeg is het Fries niet altijd heel zichtbaar. Hier willen wij het verschil maken door alle teksten in onze winkel waar wij zelf zeggenschap over hebben, te 'verfriezen'. Voor onze winkel is dat van grote meerwaarde, maar ook voor onze klanten uit de regio en de toeristen."

Voelt meer eigen

"Veel van onze klanten spreken Fries, onze collega's ook, en wij roepen in het Fries om", zegt Durk Boer, bedrijfsleider bij de zaak in Damwâld. "Het Fries is bij ons overal te horen en daarom is het een kleine stap om het Fries ook meer zichtbaar te maken in onze winkel. Het ziet er prachtig uit en het voelt meer eigen, wij zijn dan ook benieuwd naar de reacties van onze klanten."