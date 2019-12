Twee kunstkoeien verdwenen in Delfstrahuizen

Signalement

Koe Klaske is aardig bekend. Zij is gebruikt bij de campagne van het CDA. De kunstkoe is volledig groen. Sjoukje is een replica van een Holster Frisian keo met de rode letters 'Boerderijrecreatie' erop. De twee kunstkoeien zitten vast aan een blok beton. De familie Holtrop verbaast zich dan ook hoe de kunstwerken uit het weiland zijn weggehaald. Ze zijn op zoek naar de kunstkoeien en vragen mensen die in de nacht van zaterdag op zondag iets gezien hebben, zich te melden.