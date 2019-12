VIDEO: wat is de stand van zaken van de boerenacties?

Fryslân maakt zich klaar voor nieuwe boerenacties. Maandag was een een gesprek in Den Haag tussen onder andere de premier, minister Schouten en het Landbouw Collectief. Ook was maandag het kort geding van entraal Bureau Levensmiddelenhandel tegen de acties van Farmers Defence Force. En dat in aanloop naar dinsdag, als er nieuwe acties zijn tegen Wetterskip Fryslân vanwege tariefsverhoging. De politiek, supermarkten en het waterschap staan op scherp.