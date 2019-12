VIDEO: Hoe gaat het met het Friese handbal?

Door een overwinning op Spanje kroonde het Nederlands vrouwenhandbalteam zich tot wereldkampioen. Zal het succes van dit team ook een gunstig effect hebben op het Friese handbal? Nieuwe aanwas is zeker welkom, want er zijn eigenlijk nog maar vier actieve teams in de provincie. De grootste daarvan is HV Cometas uit Leeuwarden. Bij Cometas hopen ze dat handbal een plekje kan krijgen in het rijtje met de meest populaire sporten van het land.