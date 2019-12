Kraker Cambuur-Feyenoord is 'Wedstriid fan de Wike'

"Dit is een geweldige affiche," zegt sportverslaggever Roelof de Vries. "Ik denk dat veel Cambuursupporters ook supporter zijn van Feyenoord. Ik ben benieuwd voor wie ze dan nu zijn. Maar hoe dan ook, als je in de Eerste Divisie speelt, dan hoop je op een wedstrijd tegen Ajax, PSV of Feyenoord."

Kansen

Over de kansen is Roelof de Vries minder enthousiast. "We hebben het er vanochtend in de sportcast ook over gehad. Als Cambuur Feyenoord een of twee maanden geleden tegen was gekomen, had ik ze echt een dikke kans gegeven,. Zij zijn nog altijd niet kansloos, maar Feyenoord is beter in vorm." Feyenoord won zondag van PSV. "Ze beginnen echt beter te voetballen. Maar verdedigend is het nodig altijd matig, met name op de backs. Daar liggen voor Cambuur ook kansen."

De wedstrijd is donderdag om 20.45 en wordt hij Omrop Fryslân Radio live uitgezonden. Woensdag is de voorbeschouwing op deze website te vinden en blikken wij vooruit in Fryslân Hjoed.