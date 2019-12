Er is een nieuwe ziekenhuis-CAO: maar waar moet het geld vandaan komen?

"We zullen wel even moeten zoeken," zegt Marcel Kuin, bestuursvoorzitter fan Antonius Zorggroep. "In het hoofdlijnenakkoord was financiële ruimte afgesproken voor ongeveer 2,8 procent voor loonstijging, dan is 5 procent wel fors meer. Als je het goed geregeld hebt kun je misschien van dit jaar nog wat overhouden om mee te nemen naar volgend jaar, maar we zullen wel moeten kijken hoe we het in de begroting in gaan passen."

Waar moet het geld vandaan komen?

De vraag is waar het geld vandaan moet worden gehaald. "Liever niet door personele bezuinigingen, want we hebben de mensen hard nodig. We moeten het op andere fronten zoeken, door betere inkoop en door minder uitzendkrachten aan te nemen. Doordat de beloning nu echt beter is geworden, wordt het ook aantrekkelijker om in vaste dienst te gaan."

Ad Melkert zei als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen dat er nog een bedrag van 200 miljoen euro nodig is om te voldoen aan het akkoord voor de CAO. Dat zou bij het Rijk en zorgverzekeraars vandaan moeten komen. "Dat is een goede boodschap richting overheid en zorgverzekeraars. Toen het hoofdlijnenakkoord zag de wereld er wel wat anders uit, er was veel onrust bij de zorg, politie en boeren. Men was actie-bereid en er is toch een hogere CAO uitgekomen dan was voorzien, daarom zou het goed zijn als de overheid serieus zou kijken als de overheidsbijdrage niet wat omhoog kan," zegt Kuin.

'Rust aan het front'

Marcel Kuin geeft aan dat het ziekenhuis in Sneek geen problemen verwacht. "Wij zullen als Antonius niet in de problemen komen, maar er zijn veel ziekenhuizen in Nederland die het moeilijk hebben. Dus ik sluit niet uit dat er ziekenhuizen wel in de problemen komen, maar dat is bij ons niet het geval. Ik denk dat alle zorgbestuurders ook graag wilden dat die zorg-CAO er kwam. Ook acties en uitzendkrachten inhuren kost misschien nog veel meer. Het is misschien een wat duurdere CAO dan verwacht, maar het is wel een goede en het geeft rust aan het front. Daarmee kun je weer een ziekenhuis besturen."